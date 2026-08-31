Athletic Palermo, colpo in prospettiva: in arrivo Faye dalla Cremonese

Nuova esperienza in vista per Nouroudine Faye. L’attaccante italo-senegalese classe 2007 è vicino a lasciare la Primavera della Cremonese per trasferirsi in prestito all’Athletic Palermo, dove avrà la possibilità di confrontarsi con il campionato di Serie D.

A riportare la notizia è Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb, secondo cui l’operazione è ormai vicina alla definizione. Per il giovane attaccante si tratta dell’opportunità di trovare maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita attraverso il confronto con il calcio dei grandi.





Perinetti punta su un giovane di prospettiva

Come scrive ancora Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb, l’arrivo di Faye rappresenta un’operazione importante anche per il club palermitano e per il direttore generale Giorgio Perinetti, che aggiungerebbe alla rosa un profilo giovane e di prospettiva.

Il classe 2007 arriverebbe dunque dalla Cremonese con la formula del prestito, pronto a mettersi alla prova in Serie D e a cercare quello spazio necessario per accumulare esperienza e minuti.

L’Athletic Palermo continua così a lavorare sulla composizione dell’organico, puntando anche su giovani talenti pronti a misurarsi con una categoria competitiva