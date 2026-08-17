Giornale di Sicilia: “Athletic Club Palermo, Ferazzoli: «Cresciamo bene, indicazioni positive dal ritiro»”

Si è conclusa prima di Ferragosto la prima parte della preparazione estiva dell’Athletic Club Palermo, pronto ad affrontare la seconda stagione consecutiva in Serie D. Due settimane intense al campo Cardinale di Capaci hanno permesso al nuovo tecnico Giuseppe Ferazzoli di iniziare a plasmare la squadra in vista dei primi appuntamenti ufficiali.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, sono stati 34 i calciatori coinvolti nel ritiro, caratterizzato da doppie sedute giornaliere e da un programma basato su lavoro tecnico, tattico e atletico. Ferazzoli ha insistito soprattutto sul 4-3-3, modulo utilizzato con continuità anche nei diversi test disputati dai nerorosa.





Dopo la sconfitta nel trofeo Mike Morra contro Messina e Arandina, l’Athletic ha mostrato progressi nelle successive amichevoli. Sono arrivati il successo per 2-0 contro il Lascari-Cefalù, con le reti di Micoli e Matera, il 3-1 contro il Kamarat e infine il netto 4-0 contro la Don Carlo Lauri Misilmeri.

Ferazzoli: «Grandissima volontà e abnegazione»

Il bilancio tracciato dall’allenatore al termine di questa prima fase è positivo. Al Giornale di Sicilia, Ferazzoli ha sottolineato soprattutto la disponibilità mostrata dal gruppo durante giornate di lavoro particolarmente impegnative.

«I ragazzi hanno risposto con grandissima volontà e abnegazione. Le indicazioni sono positive e abbiamo interpretato bene tutti gli incontri amichevoli».

Il tecnico, tuttavia, non nasconde gli aspetti sui quali sarà necessario continuare a lavorare: «In alcuni frangenti ci piacciamo un po’ troppo e commettiamo errori che concedono opportunità agli avversari. Se dobbiamo prendere gol, devono essere bravi loro: non dobbiamo regalarli».

Il Giornale di Sicilia evidenzia come ci sia ancora tempo per perfezionare i meccanismi. Dopo i tre giorni di pausa concessi per Ferragosto, l’Athletic torna infatti oggi ad allenarsi a Capaci.

Obiettivo Coppa Italia

Restano circa due settimane per preparare il primo appuntamento ufficiale della stagione. L’esordio è fissato per domenica 30 agosto, nel primo turno di Coppa Italia, contro la vincente dell’eliminatoria tra Ragusa e Trapani.

L’obiettivo dello staff sarà quello di diminuire progressivamente i carichi per presentare una squadra più brillante all’appuntamento. «Sappiamo che il lavoro che stiamo facendo rende le gambe dei ragazzi pesanti, ma proprio per questo l’applicazione che stanno dimostrando è ancora più importante», ha spiegato Ferazzoli nelle dichiarazioni riportate dal Giornale di Sicilia.

Clemente: «Pronti a cogliere eventuali opportunità»

Sul mercato, invece, non sono previste al momento nuove operazioni. Il direttore sportivo Gianpiero Clemente si dice soddisfatto della rosa costruita insieme al direttore generale Giorgio Perinetti, pur lasciando aperta la porta a eventuali occasioni.

«Con il direttore generale Giorgio Perinetti ci siamo dati una linea guida precisa: riconfermare lo zoccolo duro e aggiungere giovani molto interessanti. Al momento siamo contenti della rosa a disposizione. Se dovessero presentarsi nuove opportunità sul mercato, saremo pronti a coglierle».

Come sottolineato dal Giornale di Sicilia, dunque, l’Athletic Club Palermo riparte dalle conferme e dai giovani inseriti nell’organico. Il primo ciclo di preparazione ha fornito risposte incoraggianti: ora Ferazzoli avrà altre due settimane per affinare il suo 4-3-3 e preparare il debutto ufficiale.