Benevento, accordo raggiunto con la Roma per Cherubini

Il Benevento ha raggiunto l’accordo con la Roma per il trasferimento di Luigi Cherubini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2004 si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Tra queste, la promozione del Benevento in Serie A e il raggiungimento di specifici obiettivi personali da parte del calciatore.Prima del trasferimento, Cherubini rinnoverà il proprio contratto con la Roma: l’intesa prevede un nuovo accordo fino al 2029. Il giocatore è atteso questa sera in città, mentre per domani sono in programma le visite mediche.





Per il Benevento si tratta di un innesto importante per il reparto offensivo, con il giovane talento cresciuto nel settore giovanile della Roma pronto a iniziare una nuova avventura nel campionato di Serie B.