Sudtirol, fatta per Rispoli dal Como: oggi le visite mediche

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03.08.2024

reisinger-2024-08-03-0715 Como 1907 vs FC Blau-Weiß LInz,03.08.2024,Dana Arena, AUT, friendly-match, Fußball /Foto: Simon Reisinger Datum 2024-08-03

Il Sudtirol continua a muoversi sul mercato, mettendo a segno un altro colpo che andrà a rinforzare la rosa a disposizione di mister Possanzini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i biancorossi hanno chiuso la trattativa con il Como per Fabio Rispoli, con il centrocampista che arriverà oggi a Bolzano per completare gli ultimi passaggi prima dell’ufficialità.

Il trasferimento rappresenta una nuova opportunità per Rispoli che, dopo aver disputato la scorsa stagione tra le fila del Catanzaro collezionando 35 presenza in campionato, si prepara così a vestire la maglia del Südtirol e a mettersi a disposizione della squadra per la nuova stagione.


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