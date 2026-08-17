Sudtirol, fatta per Rispoli dal Como: oggi le visite mediche
Il Sudtirol continua a muoversi sul mercato, mettendo a segno un altro colpo che andrà a rinforzare la rosa a disposizione di mister Possanzini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i biancorossi hanno chiuso la trattativa con il Como per Fabio Rispoli, con il centrocampista che arriverà oggi a Bolzano per completare gli ultimi passaggi prima dell’ufficialità.
Il trasferimento rappresenta una nuova opportunità per Rispoli che, dopo aver disputato la scorsa stagione tra le fila del Catanzaro collezionando 35 presenza in campionato, si prepara così a vestire la maglia del Südtirol e a mettersi a disposizione della squadra per la nuova stagione.