Palermo-Lecce, i convocati di Inzaghi: assenti Gyasi e Gomes

In vista del match di questa sera al “Renzo Barbera” tra Palermo e Lecce, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 23 convocati per l’incontro. Non saranno presenti Emanuel Gyasi, a causa di un sovraccarico muscolare, e Claudio Gomes, indisponibile in seguito ad un intervento odontoiatrico.

Di seguito i convocati rosanero:





3 Augello

5 Palumbo

7 Strefezza

8 Segre

9 Vavassori

10 Ranocchia

12 Nespola

13 Bani

14 Fortin

17 Johnsen

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Hernani

24 Estevez

27 Pierozzi

29 Peda

32 Ceccaroni

33 Bozzolan

66 Joronen

78 Balsamo

84 Cassandro

93 Barba

96 Magnani