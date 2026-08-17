Palermo-Lecce, i convocati di Inzaghi: assenti Gyasi e Gomes
In vista del match di questa sera al “Renzo Barbera” tra Palermo e Lecce, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 23 convocati per l’incontro. Non saranno presenti Emanuel Gyasi, a causa di un sovraccarico muscolare, e Claudio Gomes, indisponibile in seguito ad un intervento odontoiatrico.
Di seguito i convocati rosanero:
3 Augello
5 Palumbo
7 Strefezza
8 Segre
9 Vavassori
10 Ranocchia
12 Nespola
13 Bani
14 Fortin
17 Johnsen
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
23 Hernani
24 Estevez
27 Pierozzi
29 Peda
32 Ceccaroni
33 Bozzolan
66 Joronen
78 Balsamo
84 Cassandro
93 Barba
96 Magnani