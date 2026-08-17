Catanzaro, Favasuli ai saluti: domani visite mediche con il Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Costantino Favasuli è ormai pronto a lasciare il Catanzaro. L’esterno classe 2004 si prepara infatti a diventare un nuovo giocatore del Napoli, con il trasferimento che è ormai ai dettagli.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Favasuli sosterrà nella mattinata di domani, 18 agosto, le visite mediche prima di completare il suo passaggio in azzurro. Per i giallorossi si tratta di una cessione importante, con l’operazione con il Napoli impostata sulla formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni, più un ulteriore milione di bonus.


Favasuli si prepara dunque a compiere il salto in Serie A, mentre il Catanzaro saluta uno dei protagonisti della propria rosa e incassa una cifra significativa dalla sua cessione.

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