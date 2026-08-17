Pisa-Monza, in chiusura lo scambio Petagna-Touré

Pisa e Monza sono sempre più vicine a chiudere lo scambio che coinvolge Andrea Petagna e Idrissa Touré. L’operazione è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Petagna ha dato il proprio ok al trasferimento al Pisa, dove firmerà un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A. L’attaccante italiano è dunque pronto a scendere in Serie B per una nuova esperienza.





Percorso inverso, invece, per Idrissa Touré. Il centrocampista lascerà il Pisa e si trasferirà al Monza, andando a rinforzare la mediana della formazione brianzola. Lo scambio è ormai in chiusura, con i due club lavorano agli ultimi dettagli per completare l’operazione.