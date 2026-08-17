Pisa, nel mirino Correia della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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Il Pisa lavora al colpo Omar Correia, centrocampista della Juve Stabia. Il classe 1999, franco-senegalese, è finito nel mirino dei toscani, intenzionati a rinforzare la rosa in vista di una stagione con ambizioni importanti e l’obiettivo di lottare per la promozione in Serie A.

La Juve Stabia valuta il giocatore 4 milioni di euro, mentre il Pisa ha presentato una proposta da 3,5 milioni più bonus. Le parti sono quindi vicine e la trattativa potrebbe entrare presto nella fase decisiva. Per la Juve Stabia si tratterebbe inoltre di una buona plusvalenza: Matteo Lovisa aveva infatti acquistato Correia circa dodici mesi fa per una cifra vicina al milione di euro.


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