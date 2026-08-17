Pescara, Di Nardo verso l’addio: volata tra Lecce e Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
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È volata tra Lecce e Modena per Antonio Di Nardo, attaccante di proprietà del Pescara. Il classe 1998 è uno dei profili più ambiti sul mercato e i due club stanno cercando di superare la concorrenza per assicurarsi il giocatore.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la corsa è ormai ristretta alle due società, entrambe interessate a portare il centravanti nelle rispettive rose.  Nelle scorse settimane il nome di Di Nardo era stato accostato anche al Palermo, ma al momento la pista rosanero sembra essere più defilata rispetto a quelle che portano a Lecce e Modena.


Il futuro dell’attaccante resta dunque ancora da definire, con la sfida tra salentini ed emiliani pronta a entrare nella fase decisiva.

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