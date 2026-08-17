Juve Stabia, in arrivo Karic dalla Virtus Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 17, 2026
palermo entella (5) Ceccaroni karic

Continua a muoversi sul mercato la Juve Stabia, pronta a rinforzare il proprio centrocampo con Nermin Karic, in arrivo dalla Virtus Entella. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club campano ha raggiunto l’intesa per il trasferimento del centrocampista, che si prepara così a lasciare i biancocelesti dopo una stagione da protagonista.

Classe 99′, Karic ha collezionato 37 presenze complessive nella scorsa stagione, mettendo a referto 3 gol e 5 assist. Un innesto importante per la Juve Stabia, che aggiunge esperienza e qualità alla propria mediana in vista della nuova stagione.


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