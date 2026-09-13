Athletic Club Palermo, festa al Velodromo: battuto l’Enna 3-0
Prima vittoria stagionale per l’Athletic Club Palermo, che davanti al proprio pubblico inaugura nel migliore dei modi il campionato al Velodromo Paolo Borsellino. I nerorosa superano 3-0 l’Enna al termine di una gara dominata per larghi tratti e sbloccata nel finale.
Dopo un primo tempo ricco di occasioni, con Caputo decisivo in più circostanze e un palo colpito da Micoli nella ripresa, l’Athletic trova finalmente il vantaggio al 71’: cross di Grillo dalla destra e preciso colpo di testa di Mazzotta, che firma l’1-0.
La squadra di mister Ferazzoli continua a spingere e al minuto 80 arriva il raddoppio, con una splendida conclusione a giro di mancino di Mattia Pisciotta, classe 2007, che spedisce il pallone all’incrocio dei pali. Nel finale c’è gloria anche per Matera, che su assist di Grillo sigla il definitivo 3-0.
I nerorosa conquistano così i primi tre punti della stagione e riscattano immediatamente la sconfitta di Siracusa. Per l’Athletic, però, non c’è tempo per fermarsi: mercoledì arriva già il turno infrasettimanale, ancora al Velodromo, contro il Digiesse Praiatortora.