Serie B, Mantova-Sampdoria: primo tempo senza reti

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo tra Mantova e Sampdoria, sfida valida per la quarta giornata di Serie B 2026-2027. Al Martelli i blucerchiati di Bernardo Corradi e i padroni di casa allenati da Francesco Modesto si affrontano a ritmi discreti, ma senza riuscire a costruire vere occasioni da gol.

Il primo squillo arriva all’8′, con Henderson che si inserisce sulla sinistra e prova a servire un compagno, ma il cross basso viene respinto. Al 10′ la Sampdoria cerca Ruocco sul secondo palo, ma la conclusione al volo non trova lo specchio.





Il Mantova risponde al 12′ con Silva, che si accentra dalla destra e tenta un tiro a giro terminato di poco a lato. Al 20′ i padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi sugli sviluppi di un corner, con Vindahl bravo a liberare l’area.

La gara prosegue tra diversi errori tecnici e poche occasioni nitide. Al 34′ Gliozzi avrebbe una grande opportunità a tu per tu con Vindahl, ma l’azione viene successivamente fermata per fuorigioco. Nel finale non arrivano ulteriori sussulti: dopo un minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. La Samp dovrà aumentare qualità e incisività nella ripresa per provare a portare a casa i tre punti.