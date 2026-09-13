Avellino-Palermo, Osti: «Assenti? Chi andrà in campo non li farà rimpiangere»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Avellino, soffermandosi sulle numerose assenze nella rosa rosanero.

«Abbiamo una rosa forte e di qualità. Sono convinto che chi scenderà in campo oggi non farà rimpiangere gli assenti», ha dichiarato Osti, mostrando fiducia nei giocatori a disposizione e nella capacità della squadra di affrontare la sfida nonostante le defezioni.


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