Avellino-Palermo, Osti: «Assenti? Chi andrà in campo non li farà rimpiangere»
Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Avellino, soffermandosi sulle numerose assenze nella rosa rosanero.
«Abbiamo una rosa forte e di qualità. Sono convinto che chi scenderà in campo oggi non farà rimpiangere gli assenti», ha dichiarato Osti, mostrando fiducia nei giocatori a disposizione e nella capacità della squadra di affrontare la sfida nonostante le defezioni.