Gazzetta dello Sport: “Il Palermo tenta la fuga però Inzaghi perde tre big”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
inzaghi conferenza stampa (6)

I risultati delle altre pretendenti hanno aperto una possibilità importante per il Palermo: vincere ad Avellino significherebbe provare il primo vero allungo in vetta alla classifica. La trasferta del Partenio-Lombardi, però, si è complicata ulteriormente nelle ultime ore. Come scrive Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi dovrà fare a meno anche di Perin, che si aggiunge agli indisponibili Strefezza ed Hernani.

Il portiere si è fermato per un sovraccarico muscolare e sul sintetico del Partenio toccherà nuovamente a Fortin, considerato comunque una soluzione in grado di offrire ampie garanzie.


Strefezza, gli esami evidenziano una lesione

Le notizie meno rassicuranti provenienti dall’infermeria riguardano soprattutto Gabriel Strefezza. Dopo essere uscito anzitempo contro la Sampdoria, il brasiliano aveva inizialmente tranquillizzato sulle proprie condizioni, ma gli approfondimenti diagnostici hanno evidenziato una lesione muscolare.

Come riferisce Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, servirà dunque prudenza. I tempi di recupero devono ancora essere aggiornati, anche se a favore dei rosanero gioca la lunga sosta prevista dopo la prossima giornata.

Inzaghi, comunque, non intende utilizzare le assenze come giustificazione: «Quello degli assenti non deve essere un alibi – il pensiero di Inzaghi – abbiamo una rosa ampia e di valore e chi giocherà avrà una bella occasione».

Gyasi e Palumbo verso il primo minuto

Le defezioni obbligheranno il tecnico a modificare alcuni interpreti, senza però rinunciare alle proprie idee. Sulla trequarti si profila una possibilità importante dal primo minuto per Gyasi e Antonio Palumbo, chiamati a sfruttare lo spazio lasciato dalle assenze.

Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come la partita abbia assunto un peso ancora maggiore dopo i risultati maturati tra venerdì e ieri. Il Palermo ha adesso la possibilità di sfruttare il turno per provare a creare un primo margine sulle inseguitrici.

Avellino, entusiasmo alle stelle

Dall’altra parte ci sarà però un Avellino in grande fiducia. La trattativa sfumata per James Rodriguez non ha raffreddato l’ambiente, galvanizzato dalle due vittorie consecutive. Il Partenio-Lombardi sarà quasi completamente esaurito, con biglietti rimasti disponibili soltanto in un settore.

I biancoverdi possono addirittura puntare all’aggancio alla vetta. In attacco toccherà a Cheddira, pronto al debutto da titolare complice l’infortunio di Favilli. Per il capitano Palmiero, invece, nonostante il recupero, si prospetta al massimo una partenza dalla panchina.

La sfida sarà particolare anche sulle panchine. Inzaghi ritrova l’amico ed ex compagno Alessandro Nesta. Come riporta ancora Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Avellino ha presentato così il confronto: «Con Pippo ci vogliamo un gran bene – ha raccontato Nesta -, da allenatore mi ha sempre battuto, ma questo Palermo prima o poi dovrà pur lasciare qualcosa…».

Il Palermo proverà a rinviare quel momento. Nonostante gli infortuni, i rosanero hanno davanti una possibilità importante: superare un altro esame lontano dal Barbera e sfruttare i risultati del turno per tentare la prima fuga in testa alla Serie B.

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