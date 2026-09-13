Lucchesi: «Il Palermo dà l’idea di avere qualcosa in più delle altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 13, 2026
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L'ex dg del Taranto, Fabrizio Lucchesi - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Il Palermo davanti a tutte in Serie B. È il giudizio di Fabrizio Lucchesi, che nel corso di un’intervista concessa a TuttoMercatoWeb ha fatto il punto sui principali temi del calcio italiano, soffermandosi anche sulla lotta al vertice del campionato cadetto.

Interpellato da TuttoMercatoWeb sulla Serie B, Lucchesi individua nei rosanero la formazione che, in questo momento, sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza:


«Il Palermo dà l’idea di avere qualcosa in più delle altre».

Una valutazione importante per la squadra di Filippo Inzaghi, indicata dunque come principale riferimento del torneo. Lucchesi, nell’intervista a TuttoMercatoWeb, considera comunque ancora aperta la corsa alle posizioni di vertice e sottolinea la presenza di diverse formazioni attrezzate per competere ad alto livello.

Secondo il dirigente, infatti, alle spalle del Palermo ci sono quattro o cinque squadre dotate di valori importanti, elemento che lascia ancora ampio spazio alla battaglia per le prime posizioni.

Un’investitura significativa per i rosanero quella arrivata attraverso TuttoMercatoWeb: il Palermo viene considerato la squadra che, almeno sulla carta e per quanto mostrato, sembra possedere qualcosa in più rispetto alle altre pretendenti della Serie B

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