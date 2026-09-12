Avellino-Palermo, i convocati di Inzaghi: non solo Hernani e Strefezza, si ferma anche Perin

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 12, 2026
palermo sampdoria 3-1 (69)

Il Palermo si prepara alla sfida contro l’Avellino, in programma domani alle 17.15, ma deve fare i conti con una nuova defezione. Oltre a Hernani e Gabriel Strefezza, non sarà infatti disponibile nemmeno Mattia Perin, fermato da un sovraccarico muscolare all’arto inferiore sinistro.

Sono 21 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la trasferta contro gli irpini: Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Vavassori, Ranocchia, Gyasi, Nespola, Bani, Fortin, Johnsen, Pohjanpalo, Estevez, Pierozzi, Ceccaroni, Bozzolan, Balaguss, Cassandro, Barba, Magnani e Gabrielloni.


Restano dunque fuori Hernani, alle prese con un sovraccarico muscolare all’arto inferiore destro, e Strefezza, che ha riportato una lesione all’arto inferiore sinistro. I tre calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo.

Per Inzaghi si tratta di un’ulteriore assenza importante alla vigilia di una trasferta delicata, con il Palermo chiamato a dare continuità al suo ottimo avvio di campionato.

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