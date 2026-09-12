Modesto presenta Mantova-Sampdoria: «Sarà una bella gara, dobbiamo essere bravi e tosti»

MANTOVA – Alla vigilia del match tra Mantova e Sampdoria, valido per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 2026-27, ha presentato l’incontro il tecnico dei biancorossi, Francesco Modesto.

«Giocare dà sempre modo e spunti per migliorare, si analizzano meglio le situazioni – ha spiegato il tecnico -. Quella di domani è una gara per noi molto importante, affronteremo una squadra forte con un nuovo e giovane allenatore che le ha dato un’idea preci8sa, è una rosa forte che ha gamba e finalizzatori importanti: ma noi dobbiamo fare il Mantova, e trascinare anche la gente che viene a vederci»





Modesto ha poi aggiunto: «C’è sempre da migliorare, si deve lavorare sui singoli, sul gruppo, sulle situazioni. Oggi ho una rosa di tanti giocatori, e tutti stanno crescendo. Quello che mi piacerebbe vedere è che i nuovi si inseriscano più in fretta possibile, anche se questo non è facile, specie per chi non parla la lingua, ma sono fiducioso, siamo in linea»

Infine, sulla Sampdoria: «Dobbiamo sempre rispettare l’avversario, tutte le squadre possono metterci in difficoltà: dobbiamo essere noi bravi e tosti, e giocare da Mantova, come ho detto prima. Sarà comunque una bella gara, e il pubblico di casa dovrà essere un vantaggio per noi. Siamo pronti»