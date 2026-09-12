Serie B: Sudtirol avanti sul Modena, pari tra Padova e Ascoli dopo i primi 45. I risultati parziali

Si concludono i primi tempi dei match del pomeriggio di Serie B. Va al riposo in vantaggio 1-0 il Sudtirol, impegnato nell’incontro casalingo contro il Modena. Dopo un inizio di gara equilibrato, i biancorossi riescono a trovare la via del gol con Okoro, che sfrutta l’assist Molina e battendo Chichizola.

Terminano invece con un pari a reti bianche le prime frazioni di gioco di Padova-Ascoli e Vicenza-Juve Stabia: 45 minuti combattuti, dove nessuno è ancora riuscito a sbloccare il risultato. Tutti e tre i match restano ancora apertissimi e si decideranno nella seconda metà di gioco. Di seguito i risultati parziali:





Sudtirol-Modena 1-0

Padova-Ascoli 0-0

Vicenza-Juve Stabia 0-0