Corriere dello Sport: “Padova scatenato, Vasic al Sudtirol. Pafundi a un passo dal Catanzaro”

Il mercato di Serie B continua a regalare movimenti importanti. Come riporta il Corriere dello Sport, il Padova è tra le società più attive di queste ore e ha già ufficializzato due rinforzi di spessore.

Il club biancoscudato ha annunciato gli arrivi del terzino destro Lorenzo Carissoni, prelevato dalla Juve Stabia con un contratto triennale, e del centrocampista Emanuele Zuelli, arrivato dalla Carrarese e legatosi al Padova fino al 2030 con un accordo quadriennale.





Secondo il Corriere dello Sport, il Padova è ormai vicino anche a definire l’ingaggio del difensore Alessandro Dellavalle dal Torino. Il centrale ha già lasciato il ritiro granata ed è atteso nelle prossime ore in Veneto per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, la Juve Stabia potrebbe presto realizzare un’altra importante plusvalenza con la cessione del difensore Andrea Giorgini. Dopo aver perso Carissoni, il Modena sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 1,2 milioni di euro per assicurarsi il centrale marchigiano. In uscita dal club campano c’è anche il centrocampista Marco Meli, seguito da diverse società di Serie C, con il Savoia attualmente in vantaggio.

Novità anche in casa Palermo. Il Corriere dello Sport conferma che Aljosa Vasic ha sostenuto le visite mediche prima del trasferimento al Sudtirol con la formula del prestito, operazione che consentirà al centrocampista di trovare maggiore continuità.

L’Avellino ha invece ufficializzato l’acquisto dell’attaccante Mattia Della Rocca, che ha firmato un contratto triennale con opzione per una quarta stagione. L’ex capitano della Roma Primavera sarà subito ceduto in prestito al Perugia. Gli irpini hanno inoltre presentato un’offerta triennale all’attaccante spagnolo Rodrigo Marina del Betis, ma prima dovranno alleggerire la rosa.

Sul fronte cessioni, è definito il passaggio di Alessio Tribuzzi al Bari in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. In uscita anche Giuseppe Panico e Gianmarco Todisco, destinati al Foggia, mentre Marco Toscano si trasferirà alla Scafatese.

Il Benevento ha ceduto a titolo definitivo il difensore Diego Borghini al Guidonia, mentre la Sampdoria valuta l’ingaggio dello svincolato Ricardo Rodriguez, esperto terzino svizzero con un passato tra Milan, Torino e Betis Siviglia.

Infine, il Corriere dello Sport riferisce che il Catanzaro è ormai a un passo dall’accordo con l’Udinese per l’arrivo dell’attaccante Simone Pafundi, reduce dall’ultima stagione in prestito alla Sampdoria.