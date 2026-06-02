Finale Playoff Serie C, UFFICIALE: Brescia-Ascoli è stata rinviata, la gara riprenderà domani

La finale playoff d’andata tra Union Brescia e Ascoli è stata ufficialmente rinviata. La decisione è arrivata dall’arbitro Marco Di Loreto, dopo la lunga interruzione causata dal maltempo che ha reso impraticabile il terreno di gioco del “Rigamonti”.

La gara era stata sospesa nel corso della ripresa a causa della pioggia intensa e delle condizioni del campo sempre più difficili, fino alla scelta definitiva di non proseguire il match.





La gara verrà recuperata domani alle 19, si disputerà l’ultima mezz’ora di gara.