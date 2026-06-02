Finale Playoff Serie C: Brescia-Ascoli sospesa per 15′ causa maltempo

La finale playoff d’andata tra Union Brescia e Ascoli è stata temporaneamente sospesa al 16’ della ripresa a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno reso il terreno di gioco del “Rigamonti” sempre più impraticabile.

La pioggia incessante ha costretto l’arbitro a interrompere il match, con la situazione del campo giudicata non più idonea alla prosecuzione della gara in sicurezza e regolarità.





Secondo quanto trapelato da Brescia, la sospensione dovrebbe durare almeno 15 minuti, periodo utile per valutare un eventuale miglioramento delle condizioni atmosferiche e la possibilità di riprendere la partita.

Al termine della pausa forzata, il direttore di gara Marco Di Loreto effettuerà un nuovo sopralluogo insieme ai capitani delle due squadre per stabilire se vi siano le condizioni per riprendere il gioco o se sarà necessario un ulteriore stop.

La sfida, già molto intensa, resta dunque in bilico anche a causa del meteo, con l’esito della decisione che potrebbe incidere sul prosieguo della finale playoff.