Ufficiale, Maurizio Pellegrino è il nuovo direttore sportivo dell’ACR Messina

L’ACR Messina ha ufficializzato l’arrivo di Maurizio Pellegrino come nuovo direttore sportivo per la stagione 2026/27. Per il dirigente siciliano si tratta di un ritorno nella sua terra dopo le esperienze maturate al Catania, prima da allenatore e poi da dirigente, e quella più recente alla Reggina.

Attraverso una nota, il club peloritano ha annunciato di aver affidato a Pellegrino la guida dell’area sportiva con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e ambiziosa in vista del prossimo campionato.

Il nuovo direttore sportivo ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura: “Sono orgoglioso di sposare questo progetto e di mettermi al servizio di una piazza dalla storia gloriosa come Messina. Ci aspetta un lavoro impegnativo, che affronteremo con dedizione, programmazione e l’obiettivo di restituire ai tifosi le soddisfazioni che meritano”. Un incarico importante per Pellegrino, chiamato a gettare le basi del nuovo corso giallorosso.



