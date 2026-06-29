Prima pagina Giornale di Sicilia: “Vino e grano, crisi milionaria”

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Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 30, 2026
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Sos da due settori trainanti dell’agricoltura siciliana. E la partita diventa politica

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