Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo cresce” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026 Sconfitta contro la Juve in amichevole. Inzaghi rilancia Post navigation Previous: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Belle gioie”Next: Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, sconfitta a testa alta” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, sconfitta a testa alta” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Belle gioie” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Fontanarossa, turismo in cenere” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Da favola” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Juve ti pensavo da un anno” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame Juve” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Etna non concede tregua” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia a peso d’oro” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Traghetti per le isole, stop ai rincari” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Oro e sempre” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Corazzata Palermo a metà campo” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Ciao Livio” Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026