Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Belle gioie”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Italia protagonista

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, sconfitta a testa alta”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Fontanarossa, turismo in cenere”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia a peso d’oro”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Traghetti per le isole, stop ai rincari”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Oro e sempre”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Corazzata Palermo a metà campo”

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Prima pagina Tuttosport: “Ciao Livio”

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Palermo-Lecce, al via la vendita per il settore ospiti: 1.308 posti disponibili al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Repubblica Palermo: “La Juventus è più forte e vince 2 a 0. Ma i rosa non sfigurano”

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Palermo Sudtirol 3-0 (15) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo, 17 mila cuori rosanero: abbonamenti sold out e nuovo record nell’era City”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, ko senza allarmi contro la Juventus: segnali positivi per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Catania, i tifosi si scagliano contro Pelligra

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026