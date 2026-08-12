Tuttosport: “Juventus-Palermo 2-0, le pagelle: Johnsen e Joronen i migliori rosanero, Celik e Yildiz trascinano i bianconeri”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Il Palermo esce sconfitto 2-0 dall’amichevole contro la Juventus a Perth, ma dalla prova contro i bianconeri arrivano anche alcune indicazioni positive per Filippo Inzaghi. Nelle pagelle pubblicate da Tuttosport, i migliori tra i rosanero sono Jesse Joronen e Dennis Johnsen, entrambi premiati con 6,5.

Secondo Tuttosport, Joronen si riscatta nel corso della gara con interventi importanti, in particolare con una grande parata su Boga, prima di essere costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico. Stesso voto per Johnsen, protagonista soprattutto nel primo tempo e unico rosanero capace di impegnare seriamente Perin.


Palermo, sufficienza per Magnani e Ranocchia

Tra i giocatori promossi da Tuttosport ci sono anche Magnani, Ranocchia, Hernani e Pohjanpalo, tutti valutati con un 6. Magnani riesce a contenere Kolo Muani con personalità, mentre Ranocchia garantisce sostanza in mezzo al campo senza però riuscire a incidere nella fase offensiva.

Hernani prova a dare maggiore verticalità alla manovra, mentre Pohjanpalo combatte contro la retroguardia juventina ma viene servito poco dai compagni. Positivo anche l’ingresso di Vavassori, premiato con il 6.

Più complicate le prove di Peda, Ceccaroni, Barba, Augello, Segre, Gyasi, Palumbo e Le Douaron, tutti da 5,5. In particolare, Tuttosport sottolinea l’errore di Barba in occasione del raddoppio di Milik. Per Inzaghi arriva invece un 6: secondo il quotidiano, il tecnico ha ancora molto lavoro davanti per portare il Palermo al livello richiesto dalle ambizioni della società.

Juventus: Celik, Yildiz e Milik da 7

Sul fronte juventino spiccano tre 7: Celik, Yildiz e Milik. Il terzino turco è uno dei protagonisti assoluti della partita e confeziona l’assist per il vantaggio. Yildiz trova invece il primo gol del suo precampionato, mentre Milik torna a segnare dopo 813 giorni, realizzando il definitivo 2-0 con una conclusione precisa.

Buone indicazioni anche per Perin, Gatti, Douglas Luiz e Conceição, tutti valutati 6,5. Spalletti riceve lo stesso voto: Tuttosport considera positiva la tournée della Juventus, pur evidenziando come ci sia ancora parecchio lavoro da svolgere in vista dell’inizio della stagione.

Le pagelle del Palermo secondo Tuttosport

Joronen 6,5; Fortin sv.
Cassandro 6; Pierozzi sv.
Magnani 6; Peda 5,5.
Ceccaroni 5,5; Barba 5,5.
Augello 5,5; Bozzolan sv.
Segre 5,5; Estevez sv.
Ranocchia 6; Gomes sv.
Gyasi 5,5; Strefezza sv.
Hernani 6; Palumbo 5,5.
Johnsen 6,5; Vavassori 6.
Pohjanpalo 6; Le Douaron 5,5.
Inzaghi 6.

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