Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Cremonese su Elia, Catanzaro scatenato. Verschaeren alla Sampdoria”

La Cremonese accelera sul mercato e punta con decisione Salvatore Elia, esterno offensivo dell’Empoli individuato come rinforzo per ampliare le soluzioni a disposizione di Marco Giampaolo. La trattativa è entrata nella fase decisiva e il giocatore è destinato ad arricchire il reparto offensivo grigiorosso.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Empoli ha intanto ufficializzato la cessione di Guarino al Samsunspor. L’operazione porterà nelle casse del club del presidente Corsi circa 3 milioni di euro più bonus, garantendo una plusvalenza piena per un calciatore cresciuto nel settore giovanile.





Catanzaro scatenato: Mosti, Dorval e Acquah

Tra le società maggiormente attive c’è il Catanzaro, protagonista di diverse operazioni dopo la cessione di Favasuli e il rinnovo di Petriccione fino al 2028.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i calabresi hanno definito l’arrivo di Nicola Mosti dalla Juve Stabia per rinforzare il centrocampo. Ma il lavoro della società giallorossa non si ferma qui.

Sono infatti in arrivo anche Mehdi Dorval dal Bari e Wisdom Acquah dal Torino. Sistemate queste caselle, resterà soprattutto da individuare il nuovo centravanti per completare il reparto offensivo.

Sampdoria, fatta per Verschaeren

Continua invece a guardare al mercato internazionale la Sampdoria. Dopo aver sistemato la porta con l’arrivo di Peter Vindhal, i blucerchiati hanno chiuso anche per Yari Verschaeren.

Il centrocampista belga arriva da svincolato dopo l’esperienza con l’Anderlecht e rappresenta un nuovo innesto di qualità per la squadra doriana.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, un regista è vicino anche all’Entella, che sta per assicurarsi Felippe del Potenza, indicato tra i migliori interpreti del ruolo nell’ultima stagione di Serie C.

Juve Stabia, Giorgini saluta: arrivano Kumi e Artioli

Numerosi movimenti anche in casa Juve Stabia. Andrea Giorgini è destinato al Südtirol, che verserà gli 1,2 milioni di euro previsti dalla clausola per assicurarsi il difensore.

In entrata, invece, i campani hanno definito due rinforzi per il centrocampo: Justin Kumi, di proprietà del Sassuolo e reduce dall’esperienza con l’Avellino, e Federico Artioli, proveniente dal Mantova dopo aver giocato al Bari.

Avellino, occhi su Chipperfield

Si muove anche l’Avellino, che guarda in Svizzera per aggiungere qualità sulla trequarti. Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, il club irpino ha chiesto informazioni al Sion per Liam Chipperfield, profilo già finito nel mirino della dirigenza biancoverde.

Movimenti anche per gli attaccanti. Il Vicenza segue Zilli del Cosenza, reduce dall’esperienza al Frosinone, per sostituire l’infortunato Tsadjout. L’Arezzo, invece, continua a insistere per Mancuso del Mantova.

Novità infine per Ascoli e Carrarese. La Gazzetta dello Sport segnala per l’Ascoli l’arrivo dell’argentino Gattoni dal Siviglia, mentre la Carrarese valuta il croato Vujevic dello Zurigo per rinforzare il proprio reparto arretrato.