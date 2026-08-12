Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Cremonese su Elia, Catanzaro scatenato. Verschaeren alla Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
palermo empoli 3-2 (88) elia

La Cremonese accelera sul mercato e punta con decisione Salvatore Elia, esterno offensivo dell’Empoli individuato come rinforzo per ampliare le soluzioni a disposizione di Marco Giampaolo. La trattativa è entrata nella fase decisiva e il giocatore è destinato ad arricchire il reparto offensivo grigiorosso.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Empoli ha intanto ufficializzato la cessione di Guarino al Samsunspor. L’operazione porterà nelle casse del club del presidente Corsi circa 3 milioni di euro più bonus, garantendo una plusvalenza piena per un calciatore cresciuto nel settore giovanile.


Catanzaro scatenato: Mosti, Dorval e Acquah

Tra le società maggiormente attive c’è il Catanzaro, protagonista di diverse operazioni dopo la cessione di Favasuli e il rinnovo di Petriccione fino al 2028.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i calabresi hanno definito l’arrivo di Nicola Mosti dalla Juve Stabia per rinforzare il centrocampo. Ma il lavoro della società giallorossa non si ferma qui.

Sono infatti in arrivo anche Mehdi Dorval dal Bari e Wisdom Acquah dal Torino. Sistemate queste caselle, resterà soprattutto da individuare il nuovo centravanti per completare il reparto offensivo.

Sampdoria, fatta per Verschaeren

Continua invece a guardare al mercato internazionale la Sampdoria. Dopo aver sistemato la porta con l’arrivo di Peter Vindhal, i blucerchiati hanno chiuso anche per Yari Verschaeren.

Il centrocampista belga arriva da svincolato dopo l’esperienza con l’Anderlecht e rappresenta un nuovo innesto di qualità per la squadra doriana.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, un regista è vicino anche all’Entella, che sta per assicurarsi Felippe del Potenza, indicato tra i migliori interpreti del ruolo nell’ultima stagione di Serie C.

Juve Stabia, Giorgini saluta: arrivano Kumi e Artioli

Numerosi movimenti anche in casa Juve Stabia. Andrea Giorgini è destinato al Südtirol, che verserà gli 1,2 milioni di euro previsti dalla clausola per assicurarsi il difensore.

In entrata, invece, i campani hanno definito due rinforzi per il centrocampo: Justin Kumi, di proprietà del Sassuolo e reduce dall’esperienza con l’Avellino, e Federico Artioli, proveniente dal Mantova dopo aver giocato al Bari.

Avellino, occhi su Chipperfield

Si muove anche l’Avellino, che guarda in Svizzera per aggiungere qualità sulla trequarti. Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, il club irpino ha chiesto informazioni al Sion per Liam Chipperfield, profilo già finito nel mirino della dirigenza biancoverde.

Movimenti anche per gli attaccanti. Il Vicenza segue Zilli del Cosenza, reduce dall’esperienza al Frosinone, per sostituire l’infortunato Tsadjout. L’Arezzo, invece, continua a insistere per Mancuso del Mantova.

Novità infine per Ascoli e Carrarese. La Gazzetta dello Sport segnala per l’Ascoli l’arrivo dell’argentino Gattoni dal Siviglia, mentre la Carrarese valuta il croato Vujevic dello Zurigo per rinforzare il proprio reparto arretrato.

Altre notizie

Petagna

Tuttosport: “Serie B, mercato: Pisa su Petagna, Catanzaro piazza il doppio colpo Dorval-Mosti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
bd6bc495cd

Corriere dello Sport: “Serie A, mercato: Kristensen è dell’Atalanta, doppio colpo Sassuolo. Como, occhi su Kean”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
edf5cc783a

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Venturi firma con l’Avellino, doppio colpo Juve Stabia. Vindhal alla Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Il Palermo ha costruito una squadra molto forte, ma la Serie B è difficilissima»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
pcddtyzbszf586g29y9c

Hellas Verona, UFFICIALE: Corradi va in prestito alla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
lecco-vede-subito-rosso-konate-metilka-illusione-la-virtus-verona-rimonta

Sampdoria, interesse per Metlika del Lecco

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
yari-verschaeren-im-trikot-von-anderlecht-1551707345-20819

Sampdoria, si avvicina l’arrivo di Yari Verschaeren

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
WhatsApp Image 2026-08-11 at 18.29.30

Ex rosa, UFFICIALE: De Rose riparte dalla Soccer Montalto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
9898ea568a554a44aa4ee35f0e1586e1-24286-oooz0000

Virtus Entella, in chiusura Lucas Felippe dal Potenza

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
blt1bd4f8ec887ec463

Mantova, occhi su Vlahovic dell’Atalanta: si tratta per il prestito

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
01

Juve Stabia, fatta per l’arrivo di Artioli dal Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Screenshot 2026-08-11 165435

Juventus-Palermo, Pohjanpalo: «Buone indicazioni, possiamo guardare alla stagione con fiducia»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-12 100402

Palermo-Lecce, al via la vendita per il settore ospiti: 1.308 posti disponibili al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
jkwcgaywhdycp1ucgdww

Repubblica Palermo: “La Juventus è più forte e vince 2 a 0. Ma i rosa non sfigurano”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (15) tifosi

Giornale di Sicilia: “Palermo, 17 mila cuori rosanero: abbonamenti sold out e nuovo record nell’era City”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
gjzby8ln1x00bb5dfg6b

Giornale di Sicilia: “Palermo, ko senza allarmi contro la Juventus: segnali positivi per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
GN4_DAT_47753168.jpg--catania__i_tifosi_non_perdonano_pelligra__striscioni_in_citta_contro_il_club

Catania, i tifosi si scagliano contro Pelligra

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026