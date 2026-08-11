Juve Stabia, fatta per l’arrivo di Artioli dal Mantova

La Juve Stabia mette a segno un nuovo colpo a centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club campano ha infatti chiuso per Federico Artioli, centrocampista classe 2003 di proprietà del Mantova.

La Juve Stabia aveva infatti individuato in Artioli uno degli obiettivi per rinforzare la mediana e, dopo i contatti delle scorse ore, è arrivata la fumata bianca. Il centrocampista si prepara dunque a lasciare il Mantova per iniziare una nuova esperienza con la Juve Stabia. Un innesto che va ad aggiungersi al lavoro del club sul mercato per costruire una rosa competitiva in vista della nuova stagione



