Juventus-Palermo, Inzaghi: «Sono molto soddisfatto, abbiamo lavorato bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
60a49a5d-7e5a-4b7f-b75c-4dcbb0ea8645

Al termine dell’amichevole persa 2-0 contro la Juventus a Perth, Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport tracciando un bilancio positivo del tour australiano e del lavoro svolto dal Palermo nell’ultimo mese. Nonostante il risultato, il tecnico rosanero si è detto soddisfatto della prestazione e, soprattutto, dei progressi mostrati dalla squadra.

«Sono molto soddisfatto di quanto visto. Giocare nell’uno contro uno non era semplice, ma abbiamo lavorato bene di squadra e senza infortuni, una situazione in cui si può incorrere andando forte. Sono proprio contento», ha dichiarato Inzaghi.


Per l’allenatore il Palermo arriva ora a un passaggio importante della preparazione, con la squadra pronta a rientrare in Italia e a concentrarsi sui primi impegni ufficiali: «Ora torniamo a casa e prepariamo la sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, abbiamo fatto un mese di lavoro importante, come ho detto senza infortuni. Abbiamo avuto solo un influenzato che non abbiamo rischiato».

Inzaghi ha poi commentato la prestazione della Juventus, confermando quanto già espresso alla vigilia sulla forza della formazione bianconera.

«Voglio innanzitutto ringraziare Spalletti per le belle parole che ha speso per me, mi riempiono di orgoglio», ha affermato il tecnico rosanero.

Sulla Juventus, invece, Inzaghi ha sottolineato soprattutto la profondità della rosa: «Ha tante alternative, ha cambi importanti e in Serie A sarà protagonista. L’Inter parte favorita, ma sono curioso di vedere come andrà a finire».

«Abbiamo alzato l’asticella»

Il passaggio più significativo delle dichiarazioni di Inzaghi riguarda però il proprio Palermo e il lavoro svolto sul mercato. Il tecnico ritiene che la società sia riuscita ad aumentare la qualità della squadra non soltanto nell’undici titolare, ma anche nelle alternative.

«Volevamo alzare l’asticella sia negli undici che nelle alternative. Adesso siamo completi: abbiamo tanti giocatori bravi e starà a me scegliere chi far giocare e chi far subentrare in ogni gara», ha spiegato.

Una profondità che, secondo Inzaghi, può diventare determinante nel corso della stagione: «Il calcio ci insegna che esistono due partite: la prima fino al 60′ e l’altra con i cinque cambi».

Il tecnico guarda quindi già ai prossimi appuntamenti. Il Palermo rientrerà dall’Australia con la consapevolezza di aver completato un mese di lavoro importante e con l’obiettivo di presentarsi al meglio alle prime gare ufficiali.

«Adesso testa al campionato, ma ci teniamo a fare molto bene anche in Coppa, nel nostro stadio», ha concluso Inzaghi. Il primo appuntamento sarà quello contro il Lecce, con il Palermo chiamato a trasformare le buone sensazioni della preparazione in risultati.

Altre notizie

3de7e526-6e91-4229-aeed-b281a67be16b

Palermo ko contro la Juventus: i bianconeri vincono 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
b4ceb60f-5aaa-436b-85b4-b4463a7e6279

Juventus-Palermo: problemi al ginocchio per Joronen, al 75′ lascia il campo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

L’ex Palermo De Rose riparte dalla Promozione Calabrese: approda alla Soccer Montalto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
00f8a462-689f-456e-8a58-7e33932254b3

Juventus-Palermo: rosanero sotto 1-0 all’intervallo: la sblocca Yildiz

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Juventus-Palermo: l’ingresso in campo delle due squadre

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Juventus-Palermo: tanti tifosi rosanero sugli spalti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
b420d700-87e8-4430-b868-23a92d4cad1e

Juventus-Palermo, le formazioni ufficiali dell’amichevole di Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (74) tifosi

Palermo, il Barbera fa il pieno: sold out la campagna abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Tuttosport: “Palermo, prove generali con la Juventus. Inzaghi schiera i big, Strefezza non si rischia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Screenshot 2026-08-11 082241

Repubblica: “Palermo-Juventus, notte di gala a Perth: Inzaghi cerca risposte, Strefezza deve aspettare”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Nuovo-Barbera-1024x576

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo vola tra le candidate: progetto da 330 milioni per il nuovo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Screenshot 2026-08-11 074911

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Milano corre contro il tempo: Palermo e Roma più avanti sul fronte stadi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026

Ultimissime

60a49a5d-7e5a-4b7f-b75c-4dcbb0ea8645

Juventus-Palermo, Inzaghi: «Sono molto soddisfatto, abbiamo lavorato bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
3de7e526-6e91-4229-aeed-b281a67be16b

Palermo ko contro la Juventus: i bianconeri vincono 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
b4ceb60f-5aaa-436b-85b4-b4463a7e6279

Juventus-Palermo: problemi al ginocchio per Joronen, al 75′ lascia il campo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Ascoli, colpo in difesa: arriva Federico Gattoni dal Siviglia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

L’ex Palermo De Rose riparte dalla Promozione Calabrese: approda alla Soccer Montalto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026