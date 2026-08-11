Juventus-Palermo: rosanero sotto 1-0 all’intervallo: la sblocca Yildiz

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Si chiude con la Juventus avanti 1-0 il primo tempo dell’amichevole contro il Palermo, in corso a Perth. I rosanero hanno disputato una prima frazione ordinata e compatta, riuscendo a contenere per oltre quaranta minuti la pressione della formazione bianconera.

La Juventus parte forte e prova subito a prendere il controllo del gioco. All’8′ Yildiz cerca Kolo Muani in area, ma la difesa del Palermo riesce a liberare. Poco dopo, al 12′, il turco serve Douglas Luiz, che si presenta davanti a Joronen ma viene fermato in posizione di fuorigioco.


I bianconeri continuano a spingere: al 16′ Conceicao prova a mettere un pallone pericoloso in area senza trovare compagni, mentre al 20′ McKennie libera lo stesso portoghese, il cui cross termina però troppo in profondità. Al 25′ è ancora Conceicao a rendersi pericoloso con un mancino potente che sfiora il palo alla destra di Joronen.

Il Palermo, tuttavia, tiene bene il campo e non rinuncia a qualche sortita offensiva. Al 36′ Johnsen scatta sulla sinistra e mette in mezzo un cross forte, ma nessun compagno riesce ad arrivare sul pallone.

Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-0, arriva la svolta. Al 44′ Celik raccoglie una respinta di Joronen e serve Yildiz, che controlla in area e non sbaglia, firmando l’1-0 per la Juventus. Il turco, oggi capitano dei bianconeri, porta così avanti la squadra di casa proprio nel finale della prima frazione.

All’intervallo Juventus avanti, dunque, ma Palermo promosso per l’atteggiamento mostrato nei primi 45 minuti: i rosanero hanno resistito a lungo alle iniziative bianconere, capitolando soltanto a pochi minuti dall’intervallo.

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