Juventus-Palermo: tanti tifosi rosanero sugli spalti
All’HBF Park di Perth non mancano i colori rosanero. Sono tanti i tifosi del Palermo presenti sugli spalti per assistere all’amichevole contro la Juventus, una sfida dal sapore speciale che riporta alla mente dei sostenitori una pagina importante della storia del club.
Per i tifosi palermitani, infatti, rivedere il Palermo affrontare la Juventus significa riassaporare le emozioni dei tempi della Serie A, quando il confronto con i grandi club del calcio italiano era una consuetudine.
Anche a migliaia di chilometri dalla Sicilia, la passione non conosce confini. Sciarpe, maglie e bandiere rosanero colorano gli spalti dell’HBF Park, accompagnando la squadra in una giornata particolare. Per molti sostenitori presenti a Perth, più che una semplice amichevole, Palermo-Juventus rappresenta un tuffo nel passato e un’occasione per tornare a vivere un confronto che mancava da troppo tempo