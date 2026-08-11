Palermo, il Barbera fa il pieno: sold out la campagna abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (74) tifosi

PALERMO – Il Barbera risponde presente. Il Palermo FC ha annunciato il sold out della campagna abbonamenti 2026/27, con il raggiungimento del tetto massimo di 17.000 tessere messo a disposizione dal club rosanero.

Un risultato che conferma il grande entusiasmo della piazza alla vigilia della nuova stagione. Dopo una campagna acquisti importante e mentre la squadra di Filippo Inzaghi è impegnata nella tournée australiana, i tifosi hanno esaurito tutti gli abbonamenti disponibili.


Il Palermo ha celebrato il traguardo attraverso i propri canali ufficiali con una grafica dedicata: «17.000 SOLD OUT», accompagnata dal messaggio: «Si chiude sold out la campagna abbonamenti 2026/27. Ci vediamo al Barbera. Ci vediamo a casa nostra».

Il limite era stato fissato dalla società a quota 17 mila anche in considerazione dei lavori previsti allo stadio Renzo Barbera, che interesseranno l’impianto nel corso della stagione.

Un dato significativo a pochi giorni dall’inizio delle gare ufficiali: il Palermo potrà contare ancora una volta sulla spinta di un Barbera pronto a essere protagonista della nuova corsa rosanero.

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