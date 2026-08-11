Palermo ko contro la Juventus: i bianconeri vincono 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
3de7e526-6e91-4229-aeed-b281a67be16b

Si chiude con una sconfitta per 2-0 il test amichevole del Palermo contro la Juventus a Perth. I bianconeri si impongono grazie alle reti di Yildiz nel primo tempo e Milik nella ripresa, al termine di una gara nella quale la formazione rosanero ha comunque mostrato una buona organizzazione, soprattutto nella prima frazione.

La Juventus parte forte e crea subito qualche pericolo dalle parti di Joronen. Il portiere rosanero è bravo al 3′ a respingere una conclusione di Kolo Muani, mentre al 4′ l’attaccante francese spreca una nuova occasione calciando alto.


Il Palermo prova a difendersi con ordine e riesce a contenere le iniziative bianconere per buona parte del primo tempo. Al 36′ Johnsen prova a rendersi pericoloso sulla sinistra, ma il suo cross è troppo forte per gli attaccanti rosanero.

Quando lo 0-0 sembra resistere, al 44′ arriva il vantaggio della Juventus. Conceicao trova Celik, che calcia verso la porta: Joronen respinge male e il pallone arriva nuovamente al turco, che serve Yildiz. Il capitano bianconero non sbaglia e firma l’1-0.

Nella ripresa la Juventus continua a spingere e dopo appena tre minuti Joronen è ancora protagonista, questa volta sulla conclusione di Kolo Muani. Il Palermo effettua diversi cambi, inserendo anche Strefezza, Estevez, Bozzolan e Pierozzi.

Al 31′ arriva però l’episodio che preoccupa maggiormente in casa rosanero: Joronen accusa un problema al ginocchio dopo uno scontro con Zhegrova ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Fortin.

La Juventus trova il raddoppio al 41′. Milik riceve il pallone, salta un avversario e finta sul secondo prima di concludere in rete con freddezza. Poco prima il polacco aveva trovato anche il gol, poi annullato per fuorigioco.

Finisce così 2-0 per la Juventus. Per il Palermo una sconfitta contro una delle big del campionato, ma anche un test utile nel percorso di preparazione alla nuova stagione. A tenere in apprensione l’ambiente rosanero sono soprattutto le condizioni di Joronen, uscito anzitempo per il problema al ginocchio.

Altre notizie

b4ceb60f-5aaa-436b-85b4-b4463a7e6279

Juventus-Palermo: problemi al ginocchio per Joronen, al 75′ lascia il campo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

L’ex Palermo De Rose riparte dalla Promozione Calabrese: approda alla Soccer Montalto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
00f8a462-689f-456e-8a58-7e33932254b3

Juventus-Palermo: rosanero sotto 1-0 all’intervallo: la sblocca Yildiz

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Juventus-Palermo: l’ingresso in campo delle due squadre

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Juventus-Palermo: tanti tifosi rosanero sugli spalti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
b420d700-87e8-4430-b868-23a92d4cad1e

Juventus-Palermo, le formazioni ufficiali dell’amichevole di Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (74) tifosi

Palermo, il Barbera fa il pieno: sold out la campagna abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Tuttosport: “Palermo, prove generali con la Juventus. Inzaghi schiera i big, Strefezza non si rischia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Screenshot 2026-08-11 082241

Repubblica: “Palermo-Juventus, notte di gala a Perth: Inzaghi cerca risposte, Strefezza deve aspettare”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Nuovo-Barbera-1024x576

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo vola tra le candidate: progetto da 330 milioni per il nuovo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Screenshot 2026-08-11 074911

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Milano corre contro il tempo: Palermo e Roma più avanti sul fronte stadi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Screenshot 2026-08-11 074254

Gazzetta dello Sport: “Juventus, ultimo test contro il Palermo: Perin titolare, Douglas Luiz in regia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026

Ultimissime

3de7e526-6e91-4229-aeed-b281a67be16b

Palermo ko contro la Juventus: i bianconeri vincono 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
b4ceb60f-5aaa-436b-85b4-b4463a7e6279

Juventus-Palermo: problemi al ginocchio per Joronen, al 75′ lascia il campo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Ascoli, colpo in difesa: arriva Federico Gattoni dal Siviglia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

L’ex Palermo De Rose riparte dalla Promozione Calabrese: approda alla Soccer Montalto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
00f8a462-689f-456e-8a58-7e33932254b3

Juventus-Palermo: rosanero sotto 1-0 all’intervallo: la sblocca Yildiz

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026