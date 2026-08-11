Palermo ko contro la Juventus: i bianconeri vincono 2-0

Si chiude con una sconfitta per 2-0 il test amichevole del Palermo contro la Juventus a Perth. I bianconeri si impongono grazie alle reti di Yildiz nel primo tempo e Milik nella ripresa, al termine di una gara nella quale la formazione rosanero ha comunque mostrato una buona organizzazione, soprattutto nella prima frazione.

La Juventus parte forte e crea subito qualche pericolo dalle parti di Joronen. Il portiere rosanero è bravo al 3′ a respingere una conclusione di Kolo Muani, mentre al 4′ l’attaccante francese spreca una nuova occasione calciando alto.





Il Palermo prova a difendersi con ordine e riesce a contenere le iniziative bianconere per buona parte del primo tempo. Al 36′ Johnsen prova a rendersi pericoloso sulla sinistra, ma il suo cross è troppo forte per gli attaccanti rosanero.

Quando lo 0-0 sembra resistere, al 44′ arriva il vantaggio della Juventus. Conceicao trova Celik, che calcia verso la porta: Joronen respinge male e il pallone arriva nuovamente al turco, che serve Yildiz. Il capitano bianconero non sbaglia e firma l’1-0.

Nella ripresa la Juventus continua a spingere e dopo appena tre minuti Joronen è ancora protagonista, questa volta sulla conclusione di Kolo Muani. Il Palermo effettua diversi cambi, inserendo anche Strefezza, Estevez, Bozzolan e Pierozzi.

Al 31′ arriva però l’episodio che preoccupa maggiormente in casa rosanero: Joronen accusa un problema al ginocchio dopo uno scontro con Zhegrova ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Fortin.

La Juventus trova il raddoppio al 41′. Milik riceve il pallone, salta un avversario e finta sul secondo prima di concludere in rete con freddezza. Poco prima il polacco aveva trovato anche il gol, poi annullato per fuorigioco.

Finisce così 2-0 per la Juventus. Per il Palermo una sconfitta contro una delle big del campionato, ma anche un test utile nel percorso di preparazione alla nuova stagione. A tenere in apprensione l’ambiente rosanero sono soprattutto le condizioni di Joronen, uscito anzitempo per il problema al ginocchio.