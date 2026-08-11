Corriere dello Sport: “Avellino, arriva Venturi: ora si cerca il terzino. Pisa-Pittarello, affare verso la chiusura”

L’Avellino sistema un’altra pedina del reparto difensivo. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il club biancoverde ha definito l’arrivo di Michael Venturi dal Venezia. Il difensore si trasferirà in Irpinia con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto.

Si tratta di un innesto espressamente richiesto da Alessandro Nesta dopo le valutazioni effettuate durante il ritiro. Venturi dovrà garantire al tecnico una soluzione di livello nel cuore della retroguardia, rappresentando più di una semplice alternativa a Lorenco Simic.





Il mercato dell’Avellino non si ferma però al centrale. Come riferisce Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, per la fascia destra è tornata d’attualità la candidatura di Emanuele Lulli della Roma. Parallelamente resta viva la pista Simone Cinquegrano, anche se il Sassuolo non intende ancora concedere il via libera.

Il club neroverde deve infatti fare i conti con alcuni problemi in infermeria e vuole prima completare determinate operazioni in entrata. Soltanto successivamente potrebbe aprire alla partenza di Cinquegrano, lasciando così all’Avellino la possibilità di completare il reparto.

Juve Stabia, Kumi pronto a firmare

Si avvicina un nuovo innesto anche per la Juve Stabia. Justin Kumi è atteso dal Sassuolo con la formula del prestito e per il centrocampista sono già previste visite mediche e firma.

Secondo quanto sottolineato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, le Vespe stanno contemporaneamente provando a blindare alcuni degli elementi più richiesti della rosa. La società vuole infatti togliere dal mercato Nicola Mosti, Omar Correia e Andrea Giorgini, proponendo ai tre calciatori rinnovi contrattuali a condizioni economiche migliorative.

Sul fronte delle uscite, invece, Enrico Piovanello è vicino al trasferimento al Cosenza.

Pisa, Pittarello sempre più vicino

Continua a procedere anche la trattativa destinata a portare Filippo Pittarello al Pisa. L’attaccante è pronto a proseguire la stagione con la formazione nerazzurra, che deve però trovare l’intesa definitiva con il Catanzaro.

Una volta raggiunto l’accordo tra le due società, il centravanti potrà diventare ufficialmente un nuovo rinforzo del Pisa.

Verona, Padova e Cremonese: le altre operazioni

Come racconta ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Verona ha definito la cessione a titolo definitivo di Federico Caia al Trento. L’Hellas conserverà una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante.

Il Padova ha invece ingaggiato il portiere Simone Scaglia, cresciuto nel settore giovanile della Juventus fino all’esperienza con la Next Gen e alle convocazioni in prima squadra.

Operazione in uscita per la Cremonese, che ha ceduto Filippo Tosi al Monopoli con la formula del prestito.

Dembélé conteso da Mantova ed Empoli

Duello di mercato tra Mantova ed Empoli per Ali Dembélé. L’esterno di centrocampo, legato al Torino da un contratto in scadenza a giugno, potrebbe partire nuovamente in prestito.

Per il Mantova si tratterebbe di un ritorno, considerando che Dembélé ha già vestito la maglia biancorossa durante la seconda parte della scorsa stagione.

Infine, secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la Sampdoria continua a tenere nella propria lista Charalampos Lykogiannis. L’esterno sinistro greco è attualmente svincolato e resta uno dei profili valutati dai blucerchiati per completare la rosa.