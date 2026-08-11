Spalletti promuove il Palermo: «Avversario che sa stare in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole vinta 2-0 dalla Juventus contro il Palermo, ultimo appuntamento della tournée australiana per entrambe le squadre. Nonostante il successo, il tecnico bianconero ha riconosciuto i meriti della formazione di Filippo Inzaghi, protagonista di una prestazione organizzata e capace di mettere in difficoltà la Juventus.

«Mi è piaciuta la partita perché si è sviluppata su velocità abbastanza elevate. Abbiamo trovato un avversario che sa stare in campo e che ci ha creato delle difficoltà, perché è una squadra sempre cortissima e pronta ai continui ribaltamenti di fronte», ha dichiarato Spalletti.


Secondo l’allenatore della Juventus, proprio le caratteristiche del Palermo hanno reso il test particolarmente significativo in vista dell’inizio della stagione. «Per questo siamo stati allenati bene in questa amichevole. Mi è piaciuto il fatto di avere giocato in velocità, si sono viste delle triangolazioni interessanti», ha spiegato.

Spalletti ha però evidenziato anche alcuni aspetti da migliorare, in particolare nella gestione del possesso: «Qualche volta abbiamo perso qualche pallone di troppo per la fretta di rimetterlo subito in discussione. È una cosa che va capita a livello di squadra: quando si fa fatica per un minuto per riconquistare il pallone e poi lo rimettiamo subito in discussione, non va bene».

Il tecnico bianconero ha infine sottolineato la capacità della Juventus di verticalizzare rapidamente in determinate situazioni, evitando che il Palermo potesse ricompattarsi.

«Ci sono stati alcuni momenti nei quali abbiamo subito riverticalizzato per non permettere alla linea difensiva avversaria di ritrovare ordine. Dobbiamo trovare degli equilibri, però abbiamo giocato bene e ho rivisto una squadra interessante», ha concluso Spalletti.

Parole che rappresentano un’importante attestazione di stima nei confronti del Palermo di Inzaghi, capace di tenere testa alla Juventus per lunghi tratti della gara e di confermare le buone indicazioni emerse nel corso della preparazione.

Altre notizie

60a49a5d-7e5a-4b7f-b75c-4dcbb0ea8645

Juventus-Palermo, Inzaghi: «Sono molto soddisfatto, abbiamo lavorato bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
3de7e526-6e91-4229-aeed-b281a67be16b

Palermo ko contro la Juventus: i bianconeri vincono 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
b4ceb60f-5aaa-436b-85b4-b4463a7e6279

Juventus-Palermo: problemi al ginocchio per Joronen, al 75′ lascia il campo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

L’ex Palermo De Rose riparte dalla Promozione Calabrese: approda alla Soccer Montalto

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
00f8a462-689f-456e-8a58-7e33932254b3

Juventus-Palermo: rosanero sotto 1-0 all’intervallo: la sblocca Yildiz

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Juventus-Palermo: l’ingresso in campo delle due squadre

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Juventus-Palermo: tanti tifosi rosanero sugli spalti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
b420d700-87e8-4430-b868-23a92d4cad1e

Juventus-Palermo, le formazioni ufficiali dell’amichevole di Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (74) tifosi

Palermo, il Barbera fa il pieno: sold out la campagna abbonamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Tuttosport: “Palermo, prove generali con la Juventus. Inzaghi schiera i big, Strefezza non si rischia”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Screenshot 2026-08-11 082241

Repubblica: “Palermo-Juventus, notte di gala a Perth: Inzaghi cerca risposte, Strefezza deve aspettare”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Nuovo-Barbera-1024x576

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo vola tra le candidate: progetto da 330 milioni per il nuovo Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026

Ultimissime

Immagine

Spalletti promuove il Palermo: «Avversario che sa stare in campo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
60a49a5d-7e5a-4b7f-b75c-4dcbb0ea8645

Juventus-Palermo, Inzaghi: «Sono molto soddisfatto, abbiamo lavorato bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
3de7e526-6e91-4229-aeed-b281a67be16b

Palermo ko contro la Juventus: i bianconeri vincono 2-0

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
b4ceb60f-5aaa-436b-85b4-b4463a7e6279

Juventus-Palermo: problemi al ginocchio per Joronen, al 75′ lascia il campo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
Immagine

Ascoli, colpo in difesa: arriva Federico Gattoni dal Siviglia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026