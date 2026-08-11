Spalletti promuove il Palermo: «Avversario che sa stare in campo»

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole vinta 2-0 dalla Juventus contro il Palermo, ultimo appuntamento della tournée australiana per entrambe le squadre. Nonostante il successo, il tecnico bianconero ha riconosciuto i meriti della formazione di Filippo Inzaghi, protagonista di una prestazione organizzata e capace di mettere in difficoltà la Juventus.

«Mi è piaciuta la partita perché si è sviluppata su velocità abbastanza elevate. Abbiamo trovato un avversario che sa stare in campo e che ci ha creato delle difficoltà, perché è una squadra sempre cortissima e pronta ai continui ribaltamenti di fronte», ha dichiarato Spalletti.





Secondo l’allenatore della Juventus, proprio le caratteristiche del Palermo hanno reso il test particolarmente significativo in vista dell’inizio della stagione. «Per questo siamo stati allenati bene in questa amichevole. Mi è piaciuto il fatto di avere giocato in velocità, si sono viste delle triangolazioni interessanti», ha spiegato.

Spalletti ha però evidenziato anche alcuni aspetti da migliorare, in particolare nella gestione del possesso: «Qualche volta abbiamo perso qualche pallone di troppo per la fretta di rimetterlo subito in discussione. È una cosa che va capita a livello di squadra: quando si fa fatica per un minuto per riconquistare il pallone e poi lo rimettiamo subito in discussione, non va bene».

Il tecnico bianconero ha infine sottolineato la capacità della Juventus di verticalizzare rapidamente in determinate situazioni, evitando che il Palermo potesse ricompattarsi.

«Ci sono stati alcuni momenti nei quali abbiamo subito riverticalizzato per non permettere alla linea difensiva avversaria di ritrovare ordine. Dobbiamo trovare degli equilibri, però abbiamo giocato bene e ho rivisto una squadra interessante», ha concluso Spalletti.

Parole che rappresentano un’importante attestazione di stima nei confronti del Palermo di Inzaghi, capace di tenere testa alla Juventus per lunghi tratti della gara e di confermare le buone indicazioni emerse nel corso della preparazione.