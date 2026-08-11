Sampdoria, interesse per Metlika del Lecco

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La Sampdoria guarda al mercato per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club blucerchiato ha messo nel mirino Antonio Metlika, centrocampista classe 2001 attualmente in forza al Lecco.

I primi contatti tra le parti sono già stati avviati. La Sampdoria sta valutando il profilo del giocatore per la propria mediana e nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi sviluppi sulla trattativa.


Metlika, reduce dall’esperienza con il Lecco, rappresenta dunque un’opportunità concreta per la società blucerchiata, che continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei rinforzi necessari per completare la rosa.

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