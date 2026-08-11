Hellas Verona, UFFICIALE: Corradi va in prestito alla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Si dividono le strade dell’Hellas Verona e Christian Corradi. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club ha ufficializzato la cessione di Christian Corradi alla Juventus. Il difensore, classe 2005, si trasferisce in bianconero a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di opzione.

Questo il comunicato del club:


“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Juventus Football Club a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione le prestazioni sportive del difensore Christian Corradi. Hellas Verona FC saluta Christian e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale”

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