Hellas Verona, UFFICIALE: Corradi va in prestito alla Juventus
Si dividono le strade dell’Hellas Verona e Christian Corradi. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club ha ufficializzato la cessione di Christian Corradi alla Juventus. Il difensore, classe 2005, si trasferisce in bianconero a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di opzione.
Questo il comunicato del club:
“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Juventus Football Club a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione le prestazioni sportive del difensore Christian Corradi. Hellas Verona FC saluta Christian e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale”