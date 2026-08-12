Accardi: «Il Palermo ha costruito una squadra molto forte, ma la Serie B è difficilissima»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
Giuseppe-Accardi

L’operatore di mercato Beppe Accardi ha fatto il punto sul mercato italiano in un’intervista concessa a TuttoMercatoWeb.com, firmata da Alessio Alaimo, soffermandosi sulle mosse di Como, Fiorentina, Roma, Milan e Palermo.

Secondo Accardi, alcune società si sono già mosse con decisione e potrebbero sorprendere nel corso della stagione.


Come giudica il mercato fin qui?

«Como e Fiorentina hanno fatto cose importanti. Quest’anno la formazione lombarda potrebbe essere una rivelazione anche nella corsa Scudetto».

Come riportato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Accardi ha poi posto l’attenzione sulla Fiorentina, protagonista di un mercato che ha cambiato volto alla squadra.

La Fiorentina è stata tra le protagoniste?

«Quando arriva un personaggio come Paratici, i valori cambiano radicalmente».

Nel corso dell’intervista ad Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, Accardi ha parlato anche delle possibili mosse delle big nelle ultime settimane di mercato.

Che altri movimenti si aspetta?

«Sicuramente non mi aspetto grossi colpi sul piano economico. La Roma si sta muovendo bene, Molina è un bel colpo. Spero che i giallorossi possano tornare ad alti livelli».

E il Milan?

«Lascia dubbi da diversi anni. Vedremo questa nuova ventata portata dal nuovo allenatore. Non sono in grado di giudicare Amorim, sicuramente è un tecnico con idee importanti. Bisognerà però vedere come riuscirà a muoversi nel contesto generale».

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com riguarda inevitabilmente il Palermo.

E il suo Palermo? Sarà Serie A?

«Dal punto di vista del mercato si sono mossi costruendo una squadra molto forte. La Serie B, però, resta sempre un campionato difficilissimo».

Accardi promuove quindi il lavoro svolto dalla società rosanero sul mercato, pur evitando di dare per scontato il salto di categoria. Come emerge ancora nell’intervista di Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il Palermo viene considerato competitivo, ma dovrà fare i conti con un torneo storicamente equilibrato e ricco di insidie.

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