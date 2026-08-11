Juventus-Palermo 2-0: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Il Palermo cade 0-2 contro la Juventus, ma lascia buone indicazioni nel test di Perth contro i bianconeri. Al termine di una sfida combattuta, la squadra di Pippo Inzaghi deve arrendersi alla maggiore qualità della formazione juventina.

A sbloccare il match nel primo tempo è Kenan Yildiz, bravo a trovare la via del gol e a portare avanti la Juventus. Il Palermo prova a reagire e nella ripresa cerca la rete del pareggio, ma i bianconeri riescono a difendersi e a gestire il vantaggio. Nel finale arriva anche il raddoppio della Juventus, firmato da Arkadiusz Milik, che chiude definitivamente la partita sul 2-0.


Per il Palermo resta comunque una prova utile in vista della stagione: contro una delle squadre più importanti d’Italia, i rosanero hanno mostrato organizzazione e compattezza, pagando soprattutto la qualità degli avversari nei momenti decisivi.

Di seguito gli highlights del match:

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