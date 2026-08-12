Tuttosport: “Juventus, segnali di crescita contro il Palermo: Yildiz e Milik lanciano Spalletti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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La Juventus saluta l’Australia con una vittoria e con diverse indicazioni incoraggianti in vista dell’inizio del campionato. Il 2-0 contro il Palermo all’HBF Park di Perth, firmato da Yildiz e Milik, chiude positivamente la tournée bianconera e offre a Luciano Spalletti nuovi elementi sui quali lavorare quando mancano ormai pochi giorni alle partite ufficiali.

Come evidenzia Tuttosport, la Juventus non viaggia ancora con il pilota automatico. La circolazione del pallone dovrà aumentare di velocità e alcuni automatismi necessitano ancora di essere perfezionati, ma dopo le sei amichevoli disputate nel precampionato i segnali positivi sembrano prevalere sui campanelli d’allarme.


Il Palermo mette alla prova la Juventus

Da questo punto di vista, il confronto con il Palermo ha rappresentato un test particolarmente utile. I rosanero di Inzaghi hanno mantenuto una squadra compatta, spesso raccolta dietro la linea della palla e pronta a cercare le ripartenze.

Uno scenario che, secondo Tuttosport, potrebbe ripresentarsi frequentemente nel prossimo campionato della Juventus. Molte avversarie potrebbero infatti lasciare ai bianconeri il controllo del gioco, costringendoli a trovare soluzioni contro difese organizzate e con pochi spazi a disposizione.

La Juventus ha avuto una netta superiorità territoriale, ma non sempre è riuscita a trasformarla in occasioni da gol. Il Palermo ha retto fino alle battute conclusive della prima frazione, quando Yildiz ha trovato la rete dell’1-0, la prima personale del suo precampionato.

Determinante nell’azione è stato Çelik, protagonista dell’iniziativa che ha permesso al numero 10 juventino di sbloccare la partita.

Spalletti cerca la chimica nel reparto offensivo

Tuttosport sottolinea anche il lavoro ancora necessario per trovare il giusto equilibrio nel reparto avanzato. Spalletti ha schierato contemporaneamente Conceição, Alajbegović, Yildiz e Kolo Muani, mettendo in campo un quartetto particolarmente offensivo.

La chimica tra i quattro deve inevitabilmente essere perfezionata, ma non sono mancati spunti interessanti. In particolare, i movimenti senza pallone e le combinazioni tra Conceição e McKennie hanno rappresentato alcuni degli aspetti più convincenti della prestazione bianconera.

Indicazioni positive sono arrivate anche dalla fase difensiva. Pur senza Bremer e Kalulu, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata: quella contro il Palermo è stata la quinta gara su sei del precampionato conclusa senza subire reti. Soltanto l’Inter era riuscita a segnare alla squadra di Spalletti, trovando due gol.

Milik torna al gol dopo 813 giorni

La notizia più significativa della serata riguarda però Arkadiusz Milik. Il polacco ha firmato il definitivo 2-0 con una conclusione di pregevole fattura, tornando a segnare dopo 813 giorni.

Come sottolinea Tuttosport, la rete non è necessariamente destinata a modificare le valutazioni sul suo futuro, ma rappresenta un momento importante dopo oltre due anni segnati dai problemi fisici.

Il gol contro il Palermo ha mostrato ancora una volta le qualità tecniche dell’attaccante e soprattutto gli ha permesso di ritrovare una soddisfazione personale che mancava da moltissimo tempo.

David resta a guardare

Completamente differente la situazione di Jonathan David. L’attaccante è rimasto per tutta la partita in panchina insieme ai portieri e ai giovani aggregati dalla Next Gen.

La sua partenza non viene considerata ancora scontata, ma Tuttosport evidenzia come la possibilità di un addio sembri diventare sempre più concreta. La mancata utilizzazione contro il Palermo rappresenta inevitabilmente un segnale sulle attuali gerarchie di Spalletti.

In porta, invece, è stato Perin a disputare l’intera partita, mentre Di Gregorio è rimasto fuori in attesa di capire anche quali sviluppi potrà offrire il mercato.

Douglas Luiz sempre titolare

Un altro dato significativo riguarda Douglas Luiz, unico giocatore della Juventus schierato titolare in tutte le amichevoli disputate durante questa preparazione.

Il brasiliano sta ricevendo continuità da Spalletti e ha dimostrato di poter rappresentare una soluzione per il centrocampo bianconero. Il suo futuro, tuttavia, rimane aperto.

Secondo Tuttosport, qualora non arrivassero offerte soddisfacenti, Douglas Luiz potrebbe restare a Torino e il tecnico proverebbe a valorizzarne definitivamente le caratteristiche. In presenza delle condizioni giuste per intervenire sul mercato e di club interessati al brasiliano, invece, le strade potrebbero separarsi.

La Juventus torna quindi dall’Australia con una vittoria e qualche certezza in più. Il Palermo ha costretto i bianconeri a confrontarsi con un tipo di partita che potrebbe ripetersi spesso durante la stagione: possesso del pallone, superiorità territoriale e necessità di trovare spazi contro una squadra compatta.

Il 2-0 di Perth consegna soprattutto due immagini: Yildiz che trova il primo gol del suo precampionato e Milik che torna a esultare dopo 813 giorni. Per Spalletti il lavoro non è terminato, ma l’avvicinamento al campionato offre segnali incoraggianti.

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