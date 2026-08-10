Prima pagina Tuttosport: “Juve ti pensavo da un anno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Parla il nuovo arrivo

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame Juve”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Etna non concede tregua”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia a peso d’oro”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Traghetti per le isole, stop ai rincari”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Oro e sempre”

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Prima pagina Tuttosport: “Ciao Livio”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “La Germania respinge i migranti verso l’Italia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Febbre Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Sinner, tutto su New York”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter è calda”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Pnrr lumaca, persi 44 milioni”

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Palermo, il Barbera fa il pieno: sold out la campagna abbonamenti

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Tuttosport: “Palermo, prove generali con la Juventus. Inzaghi schiera i big, Strefezza non si rischia”

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Repubblica: “Palermo-Juventus, notte di gala a Perth: Inzaghi cerca risposte, Strefezza deve aspettare”

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Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Palermo vola tra le candidate: progetto da 330 milioni per il nuovo Barbera”

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Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, Milano corre contro il tempo: Palermo e Roma più avanti sul fronte stadi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026