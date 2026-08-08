Prima pagina Giornale di Sicilia: “Pnrr lumaca, persi 44 milioni”

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Roma taglia i soldi non spesi. Ci sono pure quelli per bonificare la foce dell’Oreto

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allarme Alcaraz”

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Prima pagina Tuttosport: “Lampi di Juve”

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