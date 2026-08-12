Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la spinta dei 23.500”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Arriva il Lecce

Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, sconfitta a testa alta”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo cresce”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Belle gioie”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Fontanarossa, turismo in cenere”

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Prima pagina Tuttosport: “Da favola”

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Prima pagina Tuttosport: “Juve ti pensavo da un anno”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esame Juve”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’Etna non concede tregua”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Italia a peso d’oro”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Traghetti per le isole, stop ai rincari”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Oro e sempre”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Corazzata Palermo a metà campo”

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Ultimissime

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Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Juve Stabia su Sibilli e Girma, Ilic al Cesena. Modena riflette dopo il ko di Sersanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (5) pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Palermo, rebus vice Pohjanpalo: Le Douaron c’è, ma resta l’ipotesi di un nuovo centravanti”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
palermo monza 0-3 (44) diakitè

Corriere dello Sport: “Palermo, mercato concentrato sulle uscite: Diakité verso lo Zulte Waregem”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Corriere dello Sport: “Palermo, il Barbera prepara il grande abbraccio: già 23.500 biglietti per il Lecce”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la spinta dei 23.500”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026