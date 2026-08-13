Corriere dello Sport: “Palermo, il Barbera prepara il grande abbraccio: già 23.500 biglietti per il Lecce”

Il Palermo torna a casa. Dopo il lungo periodo trascorso prima in Val Gardena e successivamente in Australia, i rosanero avranno il tempo di smaltire il viaggio intercontinentale e riadattarsi al fuso orario prima di riprendere, da domani, gli allenamenti al centro sportivo di Torretta. All’orizzonte ci sono subito due appuntamenti ufficiali al Renzo Barbera.

Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, ormai le ambizioni del Palermo non vengono più nascoste. Società, Filippo Inzaghi e squadra sono consapevoli dell’obiettivo: disputare un campionato di vertice, puntando ai primi due posti e dunque alla promozione diretta in Serie A.





Il Barbera si prepara: 23.500 biglietti per Palermo-Lecce

Il primo esame arriverà lunedì 17 agosto in Coppa Italia contro il Lecce. Il club rosanero ha chiesto che la partita venisse disputata il più tardi possibile per consentire alla squadra di recuperare dal lungo viaggio di ritorno dall’Australia.

La risposta dei tifosi è già impressionante. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport riferisce che è stata raggiunta quota 23.500 biglietti venduti per Palermo-Lecce ed è stata aperta alla vendita anche la Curva Sud.

Numeri che fanno immaginare un Barbera vicino al tutto esaurito per la prima partita ufficiale della stagione. Sugli spalti saranno presenti anche i sostenitori salentini, legati da uno storico gemellaggio con quelli rosanero.

Dopo il Lecce subito la Juve Stabia

Non ci sarà molto tempo per recuperare. Dopo la Coppa Italia, infatti, il Palermo tornerà nuovamente al Barbera domenica 23 agosto per l’esordio in Serie B contro la Juve Stabia, una delle rivelazioni della passata stagione.

Anche in questo caso si prevede una cornice di pubblico importante. La base di partenza sarà rappresentata dai 17 mila abbonati, con la campagna stagionale che ha già raggiunto il limite fissato dalla società.

Secondo quanto evidenziato ancora dal Corriere dello Sport nell’articolo di Paolo Vannini, entusiasmo e aspettative sono cresciuti parallelamente al rafforzamento della rosa. Dopo settimane lontano dalla Sicilia, per il Palermo arriva dunque il momento di ritrovare il proprio pubblico: prima il Lecce, poi la Juve Stabia, entrambe al Barbera, per cominciare una stagione nella quale l’obiettivo è dichiaratamente quello di tornare in Serie A.