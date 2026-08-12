Palermo-Lecce, al via la vendita per il settore ospiti: 1.308 posti disponibili al Barbera

Si avvicina il primo appuntamento ufficiale della stagione per Palermo e Lecce. Lunedì 17 agosto, con calcio d’inizio alle 21:15, le due squadre si affronteranno allo stadio Renzo Barbera nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026/27.

L’U.S. Lecce ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti destinati ai sostenitori giallorossi che vorranno seguire la squadra nella trasferta di Palermo.





La vendita dei tagliandi per il settore ospiti, che avrà una capienza complessiva di 1.308 posti, è aperta dalle ore 10 di mercoledì 12 agosto e terminerà alle 19 di domenica 16 agosto.

I sostenitori del Lecce saranno sistemati nella Curva Ospiti, anello superiore, settori A21 e O21. I biglietti potranno essere acquistati attraverso il portale ufficiale della biglietteria del Palermo FC e nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale.

Palermo-Lecce, biglietti ospiti a 10 euro

Il prezzo stabilito per il settore ospiti è di 10 euro, ai quali andranno aggiunte le commissioni di servizio.

Particolare attenzione alle restrizioni stabilite dalle autorità di pubblica sicurezza: i residenti nella provincia di Lecce potranno acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti.

Il club giallorosso ha inoltre ricordato che i tagliandi destinati agli ospiti non saranno venduti alle biglietterie dello stadio nel giorno della partita. L’invito rivolto ai sostenitori è quindi quello di non raggiungere Palermo senza essere già in possesso di un regolare titolo d’accesso.

Ogni biglietto dovrà essere intestato all’effettivo utilizzatore. Per accedere al Barbera sarà inoltre necessario rispettare il regolamento d’uso dell’impianto e le indicazioni predisposte per la sicurezza.

Palermo-Lecce rappresenterà il primo impegno ufficiale della nuova stagione per la squadra di Filippo Inzaghi, reduce dalla tournée australiana e pronta a tornare davanti al pubblico del Renzo Barbera.