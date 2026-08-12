Giornale di Sicilia: “Palermo, ko senza allarmi contro la Juventus: segnali positivi per Inzaghi”

Il risultato conta fino a un certo punto. Il Palermo perde 2-0 contro la Juventus a Perth, ma lascia il campo con indicazioni utili in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi aveva indicato alla vigilia gli obiettivi della sfida: divertirsi, mettere minuti nelle gambe e raccogliere risposte. Sotto questo profilo, il test contro i bianconeri può essere considerato positivo.

La superiorità della Juventus è emersa nell’arco della partita, ma il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi di Alessandro Arena, sottolinea soprattutto la capacità dei rosanero di mantenere ordine e compattezza. Il 4-2-3-1 continua a essere il riferimento tattico di Inzaghi e la squadra, pur soffrendo la maggiore qualità individuale degli avversari, ha mostrato una buona tenuta collettiva.





I rimpianti riguardano soprattutto la dinamica delle due reti subite. Sul vantaggio juventino Joronen non riesce a gestire nel migliore dei modi il tentativo di Celik, permettendo allo stesso esterno di servire Yildiz. Nel finale, invece, un errore di Estevez in mezzo al campo apre la strada alla ripartenza conclusa da Milik, bravo a superare Barba e firmare il definitivo 2-0.

Joronen protagonista, poi la crescita del Palermo

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la fase più complicata per il Palermo arriva nel primo quarto d’ora della ripresa. Kolo Muani va ripetutamente vicino al raddoppio e in una circostanza trova una grande risposta di Joronen.

Con il passare dei minuti e l’ingresso delle alternative, però, i rosanero ritrovano maggiore brillantezza. Vavassori offre ancora una volta segnali interessanti, mentre Palumbo prova ad aumentare la qualità della manovra nonostante la pressione esercitata da Locatelli.

Le occasioni più significative per il Palermo arrivano nella parte conclusiva della partita. Perin deve intervenire prima su Vavassori e successivamente sulle iniziative costruite con Strefezza e Le Douaron.

Strefezza, primi minuti e subito qualità

Una delle indicazioni più attese riguarda proprio Gabriel Strefezza. Inzaghi gli concede gli ultimi dieci minuti e il nuovo acquisto mostra immediatamente alcune delle caratteristiche per cui il Palermo ha deciso di puntare su di lui.

Come racconta ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Strefezza mette in difficoltà Perin con un diagonale e trova spazio sulla corsia destra. Da una sua iniziativa nasce anche un pallone interessante per Le Douaron, sul quale il portiere juventino risponde con un intervento importante.

Sul fronte fisico, Bani è rimasto precauzionalmente a riposo a causa del raffreddore, mentre Joronen ha lasciato il terreno di gioco dopo uno scontro con Zhegrova: per il portiere dovrebbe trattarsi soltanto di una botta.

Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Alessandro Arena, fotografa dunque un Palermo sconfitto ma tutt’altro che ridimensionato. Adesso l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia, primo appuntamento ufficiale della stagione. Il test contro una Juventus tecnicamente superiore ha mostrato aspetti ancora da perfezionare, ma anche una squadra capace di restare compatta e di reagire alle difficoltà.