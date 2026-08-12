Südtirol, interesse per Andrea Ghion del Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Il Südtirol guarda in casa Sassuolo per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancorosso ha messo gli occhi su Andrea Ghion, centrocampista classe 2000 di proprietà dei neroverdi.

Nella scorsa stagione Ghion ha giocato in prestito all’Empoli, collezionando 26 presenze in Serie B. Ora il Südtirol valuta il suo profilo per aggiungere qualità e dinamismo alla mediana. I contatti sono destinati a proseguire nei prossimi giorni per capire se l’interesse possa trasformarsi in una vera e propria trattativa.


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