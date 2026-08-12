Ascoli, dal Siviglia arriva Gattoni: il difensore firma fino al 2027

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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L’Ascoli rinforza la difesa con un nuovo innesto di esperienza internazionale. Il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo dal Siviglia di Federico Agustín Gattoni, difensore centrale argentino classe 1999.

Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione, e vestirà la maglia numero 32.


Cresciuto nel settore giovanile del San Lorenzo, Gattoni ha esordito in prima squadra nel 2021, arrivando anche a indossare la fascia da capitano. In Argentina ha totalizzato 57 presenze nella massima serie, realizzando due reti.

Nel 2023 è arrivato in Europa al Siviglia, con cui ha debuttato nella Liga contro il Valencia. Successivamente ha vissuto esperienze in prestito all’Anderlecht e in Argentina con il River Plate, prima di fare ritorno al club spagnolo.

Nel suo percorso figura anche una convocazione con la Nazionale argentina Under 20, nel 2018, quando la selezione era allenata da Lionel Scaloni.

Particolarmente significativo anche il legame personale con il territorio: i genitori della moglie di Gattoni sono infatti originari di Ascoli Piceno. Un dettaglio che rende ancora più speciale il suo approdo nelle Marche.

Gattoni sarà il secondo argentino della rosa bianconera insieme al capitano Marcos Curado, pronto a dare il benvenuto al nuovo compagno di squadra.

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