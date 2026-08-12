Pisa-Monza, possibile scambio sul mercato: Petagna nel mirino, Touré la contropartita

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
Petagna

Pisa e Monza tornano a parlare di mercato. Le due società, che in passato hanno già concluso alcune operazioni, tra cui quella che ha portato Samuele Birindelli in Brianza, sarebbero nuovamente in contatto per valutare un possibile scambio.

Al centro dell’intreccio c’è Andrea Petagna, attaccante del Monza che interessa al Pisa. A riportare l’ipotesi è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club toscano starebbe valutando la possibilità di inserire nella trattativa Idrissa Touré, centrocampista che piace al Monza.


L’idea, dunque, sarebbe quella di impostare un’operazione che possa soddisfare entrambe le società: da una parte il Pisa potrebbe assicurarsi un attaccante di esperienza come Petagna, dall’altra il Monza andrebbe a rinforzare il proprio centrocampo con Touré.

Il nodo dell’ingaggio di Petagna

Resta però da risolvere un aspetto importante della trattativa: l’ingaggio di Petagna. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante dovrebbe infatti abbassare le proprie pretese economiche per rendere concretamente possibile l’operazione.

Il Pisa, intanto, continua a lavorare sul mercato alla ricerca delle soluzioni migliori per rinforzare la rosa. Il possibile scambio con il Monza rappresenta una pista da seguire, con Petagna e Touré che potrebbero diventare i protagonisti di un nuovo intreccio di mercato tra i due club.

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