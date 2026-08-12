Palermo-Lecce, superata quota 20 mila biglietti

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 12, 2026
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Cresce l’attesa a Palermo in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia. Per la sfida contro il Lecce, in programma lunedì 17 agosto alle 21:15 allo stadio Renzo Barbera, sono già stati venduti oltre 20 mila biglietti.

Un dato significativo che conferma il grande entusiasmo della tifoseria rosanero per il primo appuntamento ufficiale della stagione. Il Palermo ha celebrato il traguardo sui propri canali social, sottolineando la risposta del pubblico in vista della gara contro i salentini.


Il Barbera si prepara dunque a presentarsi con una cornice di pubblico importante. L’obiettivo è continuare a riempire gli spalti nelle prossime ore e accompagnare la squadra in una serata che segnerà l’inizio del nuovo percorso ufficiale.

 

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